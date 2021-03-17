Минздрав Крыма пожаловался на сбои в поставках вакцин

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Крыма прекратит анонсировать поставки вакцины от коронавируса из-за постоянных изменений поступающей информации. Ведомство допустило переносы в записи на вакцинацию.

"Пока, к сожалению, мы на сегодняшний день не имеем четкого графика и предполагаемого количества в той или иной партии, которая в ближайшее время должна поступить на территорию республики. Эти цифры меняются каждый день", - заявил на заседании оперштаба министр здравоохранения Александр Остапенко.

Он заранее принес извинения за за возможный перенос записи на вакцинацию и пообещал, что всех предупредят о новых датах.

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил министра не публиковать прогнозы поставок вакцины. Он подтвердил, что "бывают сбои", и призвал "не искать виноватых".

По словам Аксенова, чиновники получают в неделю от 200 до 300 жалоб по теме вакцинации. Многие обращения касаются графика иммунизации: люди иногда могут записаться на прививку и узнать уже в прививочном кабинете, что вакцины нет.

С начала пандемии в Крыму выявили около 36 000 случаев заражения коронавирусом, умерли больше 1000 заболевших.