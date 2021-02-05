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В Красноярске задержали двух человек по делу о пожаре на складе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Директор компании и начальник административно-хозяйственного отдела компании "Автотрейд-КСК" задержаны по уголовному делу о гибели четырех человек во время крупного пожара на складе предприятия в Красноярске. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба СКР.

Речь идет о 33-летнем директоре и 39-летнем начальнике административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК". Эти сотрудники были ответственны за соблюдение требований пожарной безопасности. Как отмечается, задержаны они в рамках расследования уголовного дела по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.

Следователи попросят суд арестовать фигурантов.

Как ранее сообщалось, трое пожарных и рабочий погибли при пожаре на складе автозапчастей компании "Автотрейд" в Красноярске. Пожар начался утром 3 февраля.

МВД и СКР возбудили дела по факту нарушений пожарной безопасности по части 2 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это по неосторожности повлекло смерть человека) и гибели людей по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Позднее эти уголовные дела были объединены в одно производство, они расследуются в следственном ведомстве.

На место для расследования причин происшествия прибыла комиссия центрального аппарата МЧС России.

5 февраля в Красноярском крае объявлено днем траура в связи с гибелью спасателей.

Красноярск

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