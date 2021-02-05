Сайт Росгвардии подвергся массовой DDoS-атаке

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили, что сайт ведомства атаковали хакеры, в настоящий момент атака нейтрализована.

"В ночь с 4 на 5 февраля 2021 года официальный сайт Росгвардии (rosguard.gov.ru) на протяжении трех часов подвергался массированной DDoS-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там добавили, что подобные DDoS-атаки удалось успешно отразить 23 и 31 января, в дни, когда в России проводились несогласованные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Он был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" по возвращении из Германии и впоследствии арестован по решению суда. 2 февраля суд удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В 2014 году оппозиционера и его брата Олега признали по этому делу виновными в хищении.

Установлено, что проводились хакерские атаки с территории ряда государств Евросоюза. "Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы", - заявили в ведомстве.