Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:53Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 854 731+462 863

Сайт Росгвардии подвергся массовой DDoS-атаке

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили, что сайт ведомства атаковали хакеры, в настоящий момент атака нейтрализована.

"В ночь с 4 на 5 февраля 2021 года официальный сайт Росгвардии (rosguard.gov.ru) на протяжении трех часов подвергался массированной DDoS-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там добавили, что подобные DDoS-атаки удалось успешно отразить 23 и 31 января, в дни, когда в России проводились несогласованные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Он был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" по возвращении из Германии и впоследствии арестован по решению суда. 2 февраля суд удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В 2014 году оппозиционера и его брата Олега признали по этому делу виновными в хищении.

Установлено, что проводились хакерские атаки с территории ряда государств Евросоюза. "Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы", - заявили в ведомстве.

Росгвардия

Новости

В СПЧ призвали прекратить использовать спецсредства на акциях протеста

В Омске произошел крупный пожар на складе

Суд в Москве возобновит процесс по делу Навального о клевете

ОНК сообщила о 800 задержанных, содержащихся в спецприемнике в Сахарово

Что произошло за день: четверг, 4 февраля

"Черную вдову", похоронившую 11 мужей, будут судить за аферы на Кубани

Епархия опровергла слухи о планах штурмовать Среднеуральский монастырь

Погибшие в Красноярске пожарные награждены посмертно орденами Мужества

Доверие к власти стало первым критерием эффективности работы губернаторов

Жителя Урала оштрафовали за перепост цитаты Ройзмана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');