В Волгограде осудили сотрудников ГИМС по делу о гибели 11 человек на Волге

На месте столкновения баржи с катамараном на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Волгограде в пятницу вынес приговор сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС РФ Сергею Петрову и Елене Беляковой. Они обвинялись в превышении должностных полномочий по делу о столкновении катамарана и теплохода, приведшего к гибели 11 человек.

Петров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов по области.

Белякова также признана виновной по этой статье. Ее осудили на три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Отмечается, что основное наказание Беляковой отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста – до 31 января 2028 года. Петров взят под стражу в зале суда.

Ранее гособвинитель просил для Петрова и Беляковой пять и семь лет колонии соответственно.

По версии следствия, в мае 2017 года инспекторы ГИМС Петров и Белякова провели техническое освидетельствование плавучей базы ООО "Пристань", где на хранении находилась плавучая дача-катамаран "Елань 12". Несмотря на то, что в организации работы базы имелись нарушения, соответствующего акта составлено не было. В дальнейшем контроль за работой базы со стороны ГИМС не проводился. В апреле 2018 года Белякова по поручению Петрова повторно составила аналогичный акт без какой-либо проверки.

В результате директор плавбазы Леонид Жданов предоставлял частным лицам платные услуги по хранению маломерных судов и организации их выхода на воду, игнорируя требования правил безопасности. В частности, на территории базы хранились и эксплуатировались незарегистрированные в установленном законом порядке суда: моторная лодка марки "Прогресс-4" и плавучая дача-катамаран "Елань 12".

29 апреля 2018 года Павел Епифанов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея навыков судовождения и удостоверения на право управления маломерным судном, беспрепятственно вышел на воду в темное время суток на мотолодке "Прогресс-4" с четырьмя пассажирами на борту. На повороте лодка перевернулась. Пассажиры были спасены другим маломерным судном.

Как отмечается в сообщении пресс-службы следственного комитета, произошедшее стало возможным в том числе потому, что Петров и Белякова не контролировали выход в плавание и возвращение на базу маломерных судов.

Спустя месяц при схожих обстоятельствах на воду вышел катамаран "Елань-12", который столкнулся с теплоходом, в результате чего погибли 11 человек.

Против Петрова и Беляковой следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Столкновение на Волге

Вечером 11 июня 2018 года на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа. Погибли 11 человек, пятерых спасли. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта).

Следователи установили, что управлявший катамараном бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев не имел навыков судовождения и был пьян во время выхода на реку. Кроме того, судно было перегружено. Хахалев погиб при крушении, против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Следствие также посчитало виновным в трагедии Леонида Жданова – владельца лодочной станции ООО "Пристань", откуда вышел катамаран. Ему вменялась часть 1 и 3 статьи 138 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Суд 10 июня 2020 года оправдал Жданова, так как не установил причинно-следственной связи с наступившими последствиями. Также был признан виновным погибший при ЧС шкипер катамарана Дмитрий Хахалев. Однако приговор обжаловала прокуратура, 25 сентября Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор в связи с допущенными процессуальными нарушениями и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее гособвинение просило суд назначить Жданову наказание в виде 7,5 года колонии.