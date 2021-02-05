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МВД не просило доступа к контактам смартфона для сервиса "Антимошенник"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В МВД отрицают, что собирались дополнить мобильное приложение "Антимошенник" возможностью доступа к телефонным книгам и контактам пользователей смартфона.

"Размещенная в СМИ информация о том, что техническим заданием на разработку модуля "Антимошенник" предусмотрен доступ к списку контактов пользователя, не соответствует действительности", - заявили в пресс-центре министерства.

Утром 5 февраля "Коммерсантъ" сообщил, что МВД объявило тендер на доработку своего мобильного приложения, которое для борьбы с телефонными мошенниками будет запрашивать доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов. В приложение нужно будет интегрировать модуль "Антимошенник", который будет распознавать звонки с мошеннических номеров. В документах к тендеру говорится, что для корректной работы модуля приложению потребуется доступ к телефонной книге пользователя. Стоимость работ МВД оценило в 63 млн рублей, писала газета.

В техзадании сказано, что "мобильное приложение не должно отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователей", говорится в пресс-релизе МВД. Ведомство заверяет, что при создании модуля приоритетом является обеспечение прав граждан на защиту личных данных.

Модуль "Антимошенник" должен оповещать пользователя о том, что ему звонят с номера, который раньше использовали мошенники, объяснили в МВД. По желанию пользователя оно сможет блокировать звонок.

Конкурс по создании модуля и его интеграции в приложение МВД продолжается. "Начальная максимальная цена контракта составляет 62,9 млн рублей. Окончательная цена будет определена после завершения конкурсных процедур", отметили в ведомстве.

МВД

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