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Координатор екатеринбургского штаба Навального подал жалобу в ЕСПЧ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Координатор штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с привлечением его к административной ответственности после несанкционированной акции в поддержку оппозиционера в Екатеринбурге. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Бушмаков в среду.

"Я отправил жалобу в ЕСПЧ вчера", - сказал собеседник агентства.

Речь идет о нарушении ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека. В частности, Гресько утверждает, что было нарушено "его право на свободу выражения мнений и свободу собраний, гарантированных статьями 10 и 11 конвенции".

Также отмечается, что им были "исчерпаны все средства правовой защиты на национальном уровне".

Ранее сообщалось, что 24 января суд назначил Гресько, задержанному после несанкционированной акции в Екатеринбурге, десять суток ареста по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Кроме того, 9 февраля суд в Москве также назначил ему 15 суток ареста по статье 19.3 КоАП РФ(неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Протокол по данной статье был составлен после задержания Гресько 17 января в московском аэропорту "Внуково".

По данным екатеринбургского штаба Навального, Гресько вместе с коллегами из других городов приезжал в аэропорт встретить возвращавшегося в РФ Навального. При этом сопротивления он не оказывал, находился там как посетитель.

Екатеринбург Алексей Гресько Алексей Навальный

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