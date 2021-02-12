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Активисты заявили о задержании координатора штаба Навального в Челябинске

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Штаб Навального в Челябинске сообщил, что его координатора Артема Яумбаева "задержали неизвестные".

"Артем навещал свою маму в Магнитогорске и как раз собирался ехать обратно в Челябинск", - говорится в сообщении активистов во "ВКонтакте".

Там же сообщает, что 13 февраля прошли обыски у бывшей сотрудницы штаба Марии Макаровой.

"Вечером 11 февраля она вышла из спецприемника (...) Всего в спецприемнике она провела 11 суток. Сейчас ее увезли на допрос по делу о блокировании дорог", - отмечает штаб.

В пресс-службе регионального ГУ МВД от комментариев отказались.

Уголовное дело по ч.1 ст.267 УК (воспрепятствование движению) в Челябинске возбудили после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Тогда полицейские заблокировали один из центральных перекрестков города, чтобы не дать пройти протестующим. Демонстранты около получаса стояли на проезжей части, требуя пропустить их на проспект Ленина. Заблокированными в пробке оказались десятки машин и общественный транспорт. После этого сотрудники полиции пропустили шествие на проспект Ленина.

Всего в несанкционированной акции в областном центре участвовали порядка 1,5 тысяч человек. По оценкам челябинского омбудсмена, большую часть составляла молодежь не старше 25 лет, которая вела себя вызывающе.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
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Новосибирск
Челябинск Артем Яумбаев Мария Макарова Алексей Навальный МВД

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