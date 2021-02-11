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Петербуржец отсудил 72 265 рублей у Минфина и МВД за арест после митинга

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Александр Гусаров из Петербурга отсудил у Минфина России и МВД в общей сложности 72 265 рублей за неправомерное задержание после митинга 9 сентября 2018 года и административный арест, сообщила пресс-служба городских судов.

В иске Гусаров указал, что в сентябре 2018 года он отбыл семь суток ареста по части 6.1 ст.20.2 КоАП, о нарушении правил проведения акции. После этого он обжаловал решение суда и добился прекращения дела в связи с отсутствием состава административного нарушения.

После этого он подал иск в Петроградский суд и потребовал компенсации за незаконное задержание, доставку в отдел полиции, незаконное решение суда и отбытый арест. С МВД он потребовал 100 000 рублей компенсации морального вреда, с Минфина - 690 000 рублей, а также потребовал возместить ему утрату заработка на 7 256 рублей и пять копеек в связи с вынужденным прогулом.
Суд постановил возместить ему утраченный заработок, а также взыскал с МВД в его пользу 15 000 рублей компенсации, а с Минфина - 50 000 рублей.

9 сентября 2018 года в Петербурге на площади Ленина прошел митинг сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. Власти сначала согласовали акцию, затем отозвали разрешение и предложили перенести ее в Удельный парк, но организаторы это предложение не приняли и митинговали там, где и собирались. МВД затем сообщило о задержаниях около сотни участников несогласованной акции.

Протест против пенсионной реформы

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Петроградский суд Петербург Алексей Навальный Александр Гусаров Минфин

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