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Украденные из института РАН черепа продавали в сети за 2-5 тыс. рублей

Большую часть похищенного изъяли у одного из покупателей - школьника из Петербурга

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - За кражу черепов животных из Зоологического института РАН в Петербурге задержан работавший в учреждении плотник, похищенные экспонаты он сбывал через сервис бесплатных объявлений за несколько тысяч рублей, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, подозреваемый в период с августа 2020 года по январь 2021-го украл из лаборатории института на Университетской набережной 50 черепов древних и экзотических животных, которые ученые использовали для исследований. Волк отметила, что похищенные останки животных имеют высокую историческую и научную ценность, часть из них приобретена в XVIII-XIX веках.

Плотник признался, что похитил экспонаты ради продажи: мужчина сбывал черепа через сервис бесплатных объявлений по цене от двух до пяти тысяч рублей.

Большую часть похищенного полиция изъяла у одного из покупателей, которым оказался петербургский школьник. Мальчик купил черепа для собственной коллекции и перепродажи, добавила Волк.

Как сообщалось, 10 февраля в полицию поступило заявление о пропаже из лаборатории Зоологического института РАН полусотни черепов дымчатых леопардов, орангутанов и других млекопитающих, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность. По оценке экспертов, стоимость похищенного составила 3,5 млн рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что по подозрению в совершении преступления был задержан 50-летний плотник, работавший в институте. Мужчина ранее судим за злостное хулиганство (по ст.206 ч.2 УК РСФСР) и нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью.

Ирина Волк МВД Петербург Зоологический институт РАН

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