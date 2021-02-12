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Лавров изумлен процедурами импичмента Трампу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сомневается, что действия экс-президента США Дональда Трампа соответствуют обвинениям, предъявляемым ему в рамках процедуры импичмента.

"Говоря про уважение наших, (...) американских законов, с изумлением наблюдаю за процедурами импичмента (Трампа)", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он отметил, что "можно многократно пересмотреть, переслушать видеообращения" Трампа и не найти в них ничего, связанного с тем, что ему предъявлено.

"Сравните это с тем, что глаголят персонажи типа Волкова (координатор сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, заочно арестован - ИФ) и Ашуркова (исполнительный директор признанного в России иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" - ИФ). Все те, кто говорят: разве они призывали молодежь и детей выходить? Не призывали. А я же слышал, как они говорили: "А что здесь такого?", - добавил министр.

Трамп и штурм Капитолия

Процесс в Сенате США по импичменту Трампа начался почти через пять недель после штурма Капитолия 6 января.

Тогда сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Перед штурмом Капитолия Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки - просил их разойтись по домам. Однако и такое поведение не устроило политических оппонентов экс-президента, заявивших, что тот недостаточно решительно осудил действия участников беспорядков и не принял достаточных мер для восстановления контроля над ситуацией в районе Капитолия.

11 февраля менеджеры по импичменту Палаты представителей Конгресса США завершили свою аргументацию против Трампа, призвав Сенат осудить бывшего президента за подстрекательство к нападению на Капитолий 6 января. Демократы использовали свой последний день аргументации, чтобы показать, что нападавшие на здание Конгресса действовали по указанию Трампа. Они также сосредоточились на заявлениях экс-президента о том, что его поведение было "совершенно уместным", и предупредили о том, что подобное может повториться.

Сергей Лавров Дональд Трамп

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