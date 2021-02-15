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На координатора штаба Навального в Казани завели дело об уклонении от армии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Координатор штаба Алексея Навального в Казани Олег Емельянов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от службы в армии. Об этом в понедельник сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграме.

По его данным, сейчас у Емельянова проходит обыск.

Оппозиционер был задержан после несанкционированных акций в поддержку Навального 23 января, которые прошли во многих городах России. Он получил десять суток административного ареста.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Олег Емельянов Алексей Навальный Казань

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