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Законопроект о налогобложении цифровой валюты рекомендован к I чтению

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который в рамках применения Налогового кодекса (НК) признает цифровую валюту имуществом, вводит ее обязательное декларирование.

"Тема важнейшая, у нас по существу через цифровую валюту очевидно совершено происходит финансирование самых разных вещей и происходит оборот, который не контролируется никаким образом, уход от налогов и все, что угодно. Здесь актуальность темы, безусловно, важна", - сказал председатель комитета Андрей Макаров.

Ко второму чтению депутаты рекомендуют уточнить и базовый закон о цифровых финансовых активах, внеся туда необходимые определения, и на этой основе посмотреть вопросы, связанные с изменением Гражданского кодекса.

В декабре 2020 года законопроект № 1065710-7 внесло в Госдуму правительство.

На прошлой неделе Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте не поддержал этот законопроект. В совете решили, что использование понятия "цифровые валюты" в налоговом законодательстве создаст неопределенность налогового режима для огромного количества российских субъектов экономической деятельности и проблемы в правоприменительной практике.

Позднее председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников заявил, что установление налогового режима для цифровых валют возможно только после включения в Гражданский кодекс (ГК) самого понятия "цифровой валюты", даже при условии ограничения ее гражданского оборота.

Законопроект содержит поправки в Налоговый кодекс, по которым обязательному декларированию подлежат операции с "цифровой валютой" на сумму свыше 600 000 рублей в год, а ФНС получит право требовать у банков выписки по счетам физлиц, если операции на счетах связаны с переводом цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения налогового законодательства. В целях применения Налогового кодекса предлагается признать цифровую валюту имуществом.

За непредставление отчета об операциях и остатках цифровой валюты или представление недостоверных сведений предусматривается штраф в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте - поступления или списания валюты, информация о которых не была представлена, за нарушение срока представления информации - штраф 50 000 рублей. Если налогоплательщик не включил в налоговую базу прибыль или доходы от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, на него предлагалось налагать штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций.

В январе в правовом управлении Думы обратили внимание, что правительство не обосновало размер предложенных штрафов.

Госдума рассмотрит документ в первом чтении на заседании 17 февраля.

Минфин Правительство Госдума ФНС Налоговый кодекс

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