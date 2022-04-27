В МИД отметили сложности расследования гибели трех российских журналистов в ЦАР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Расследование убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской республике летом 2018 года продолжается и будет доведено до конца, несмотря на сложности, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Сейчас продолжается расследование этого дела. Но это очень сложно, к сожалению. Следствие идет, но сложностей много", - сказал замминистра.

Он назвал гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко "несчастьем и трагедией".

При этом Богданов напомнил, что "они не вставали на консульский учет, никто не знал, зачем они там находятся".

Сейчас в МИД также не знают, сколько россиян может находиться в ЦАР.

"Сейчас российские граждане законодательно не обязаны вставать на консульский учет при нахождении в иностранном государстве. Поэтому зачастую нам доподлинно неизвестно, кто прибывает в ту или иную страну и чем там занимается", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Обстановка в этой стране была и остается весьма сложной, но расследование этого дела не останавливалось и будет доведено до конца", - подчеркнул он.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты 30 июля 2018 года в ЦАР при до конца не выясненных обстоятельствах. Сообщалось, что они отправились туда, чтобы расследовать деятельность так называемой ЧВК "Вагнер".

12 января 2020 года в интервью газете "Коммерсант" тогдашний замглавы СКР Игорь Краснов заявил, что российские следователи пришли к выводу, что убийство было совершено с целью ограбления. Однако эта версия не устроила родственников погибших.