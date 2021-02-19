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Начальника полиции Нижневартовска уволят из-за школьного "урока мужества"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Врио начальника УМВД по Нижневартовску Олег Сураев будет уволен после проведения "урока мужества" в одной из школ города, на котором ученикам выдали каски, щиты и дубинки, сообщает в пятницу ГУ МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Решение принято по итогам проверки со стороны регионального главка МВД. Кроме того, несколько сотрудников УМВД по Нижневартовску и ХМАО были предупреждены о неполном служебном соответствии и получили строгие выговоры.

"Урок мужества" с дубинками и щитами

Как сообщалось, сотрудники полиции проводили "Урок мужества" в школе N42. На нем они разыграли сценку, где часть учеников в шлемах, со щитами и дубинками противостояли сверстникам, забрасывающим их игровыми мячами.

Видео с этого урока во вторник, 16 февраля, появилось в местных телеграм-каналах. На кадрах видно, как в спортзале старшеклассники выстроились в две шеренги: в одной - ученики в шлемах и со щитами, в другой - ученики со спортивными мячами. По команде человека в полицейской форме школьники начинают забрасывать шеренгу "бойцов" баскетбольными и волейбольными мячами. Одного активиста, который сымитировал нападение с кулаками, хватают и уносят за стену щитов.

В пресс-службе ОМВД по городу Нижневартовску агентству пояснили, что это была профориентационная акция, направленная на то, чтобы школьники поступали в учебные заведения системы МВД.

"Школьникам рассказали о подвигах полицейских, о том, какими качествами должны обладать стражи порядка, чтобы нести службу. В спортзале ребятам показали щиты, дубинки. А потом им предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано", - сказал собеседник агентства.

Приказом министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева "за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений" на начальника УМВД по ХМАО полковника полиции Дамира Сатретдинова было "наложено дисциплинарное взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии".

Нижневартовск ХМАО МВД

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