Осужденный экс-губернатор Ишаев назвал заказным дело против него

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Осужденный экс-губернатор Хабаровского края, бывший вице-президент нефтяной компании "Роснефть" Виктор Ишаев не стал комментировать вынесенный ему приговор по существу, однако отметил, что его совесть чиста, а дело заказное.

"Моя совесть чиста перед богом и людьми, а дело заказное", - сказал он журналистам после приговора.

Защита экс-губернатора отметила, что законным мог быть только оправдательный приговор. Однако будет ли вынесенный приговор обжалован, пока неизвестно.

17 февраля Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ишаева к пяти годам лишения свободы условно со штрафов в 800 тысяч рублей. Второй подсудимый - бывший директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов получил три года условно со штрафом 400 тысяч рублей.

Как установлено следствием и судом, в июле 2014 года Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента ПАО "НК "Роснефть" в представительстве по Хабаровскому краю, с целью хищения имущества предприятия организовал заключение с аффилированным с ним ООО "Бейс" договора аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене.

В совершение преступления Ишаев вовлек Кондратова - директора представительства, введшего в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписавшего спорный договор.

Как установлено, с июля 2014 по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему денежные средства ПАО "НК "Роснефть" на сумму свыше 7,5 млн руб.