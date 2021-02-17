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Верховный суд разрешил бизнесу обжаловать отказ в ковид-субсидиях сразу в суде

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Обязательный досудебный порядок необязателен при оспаривании отказа налоговых органов в предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей, заявил Верховный суд России. Это говорится в обзоре судебной практики в условиях пандемии в России.

По смыслу норм Налогового кодекса, досудебный порядок применяется в случаях, когда оспариваемые акты приняты и действия допущены налоговыми органами при реализации полномочий, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, отметил суд. Но правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии, к таким актам не относятся, говорится в обзоре.

Весной 2020 года для поддержки малого и среднего предпринимательства от негативных последствий пандемии COVID-19 правительство решило выплачивать им субсидии за сохранение штата сотрудников. Компании при условии сохранении штата по сравнению с мартом 2020 года на уровне 90% могли в апреле и мае 2020 года получить субсидию в 12130 рублей на каждого сотрудника. Для этого нужно было обратиться с заявлением в налоговый орган.

Хроника 09 января 2020 года – 17 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Верховный суд коронавирус ФНС

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