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Верховный суд запретил закрывать уголовные процессы из-за пандемии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суды не вправе закрывать слушания по уголовныму делам, ссылаясь на необходимость обезопасить здоровье участников процесса в условиях действия ограничений в связи с новой коронавирусной инфекцией. Верховный суд указал это в обзоре судебной практики в условиях пандемии COVID-19.

Суд напомнил, что суд может закрыть разбирательство по уголовному делу, только если у него достаточно данных о том, что участникам процесса или их родственникам угрожают убийством, насилием, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями.

При этом в обзоре говорится, что во время режима повышенной готовности судьи могут самостоятельно принять решение о рассмотрении ходатайства о заключении задержанного под стражу с использованием видеоконференцсвязи.

При этом "наличие возражений одной или обеих сторон по поводу рассмотрения уголовного дела или материала с использованием систем видеоконференцсвязи не является препятствием для принятия судом такого решения".

Суд над Алексеем Навальным

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Хроника 09 января 2020 года – 17 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Верховный суд коронавирус

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