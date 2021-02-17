ВС напомнил об уголовном наказании для болеющих COVID-19 при нарушении санэпиднорм

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Граждане, инфицированные COVID-19 или контактировавшие с ними, могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом говорится в утвержденном Обзоре судебной практики, связанном с применением законодательства и мер по противодействию распространению в РФ новой коронавирусной инфекции.

"Если гражданин, инфицированный COVID-19 или контактировавший с таким лицом и обязанный в силу этого соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, в том числе определенные ограничения, умышленно их не выполняет, зная о своем заболевании или контакте с заболевшим, нарушает режим изоляции, посещает общественные места, пользуется общественным транспортом и т.п., то в случае наступления общественно опасных последствий, он несет уголовную ответственность по соответствующей части статьи 236 УК РФ, а при создании вследствие таких нарушений реальной угрозы наступления последствий в виде массового заболевания людей - по части 1 этой статьи", - говорится в обзоре Верховного суда.

Обзор практики был утвержден президиумом Верховного суда России 17 февраля, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В документе отмечается, что законом № 52-ФЗ на граждан возлагаются обязанности выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Уголовные дела после протестов 23 января

Статья 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) предусматривает наказание как в виде штрафа, так и лишения свободы.

После акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ).

В настоящее время в качестве обвиняемых по статье 236 УК РФ проходят десять человек.

По делу о нарушении санэпидправил были задержаны и помещены под домашний арест Любовь Соболь, Олег Навальный, Мария Алехина, Олег Степанов, глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, а также пресс-секретарь Навального - Кира Ярмыш, муниципальные депутаты: по району Северное Измайлово - Дмитрий Барановский, по Басманному району - Люся Штейн. В отношении сотрудника ФБК (организация признана в РФ иноагентом) Николая Ляскина был избран запрет определенных действий.

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат СКР, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.