Правительство выступило против права ЦБ самому утверждать стандарты продаж банковских продуктов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство предложило дополнительно оценить и уточнить перечень оснований для предоставления возможности Банку России ограничивать заключение банками и профучастниками договоров с неквалифицированными инвесторами.

В правительстве также выступили против того, чтобы ЦБ самостоятельно утверждал стандарты продаж банками финансовых продуктов.

Это следует из отзыва на законопроект № 1098730-7 о запрете продажи сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам, с которым ознакомился "Интерфакс".

В январе этот законопроект внесли в Думу несколько депутатов и сенаторов.

В соответствии с законопроектом, Банк России сможет ограничивать заключение договоров банками или профучастниками на покупку финансовых инструментов, если клиенту - неквалифицированному инвестору - была предоставлена неполная или недостоверная информация о продукте и возможных рисках или если сделка требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке. Ограничение может быть отменено по запросу банка или профучастника, если неквалифицированный инвестор пройдет тестирование. Банк России получит право возложить на банк или брокера обязанность выкупить за свой счет этот инструмент у клиента - неквалифицированного инвестора и возместить все расходы при заключении соответствующего договора, если действия финансовой организации "создают существенную угрозу правам и законным интересам физических лиц".

"Законопроектом предусматривается наделение Банка России полномочиями ограничивать заключение финансовыми организациями договоров с неквалифицированными инвесторами. Предлагается дополнительно оценить и уточнить перечень оснований для введения таких ограничений", - говорится в отзыве правительства.

Правительство также отмечает, что законопроект наделяет ЦБ правом самостоятельного утверждения стандартов деятельности кредитных организаций, а также стандартов осуществления надзора за соблюдением стандартов деятельности кредитных организаций. Речь идет о норме, согласно которой ЦБ РФ имеет установить требования к объему, форме и содержанию информации, которую банк должен предоставить клиенту перед продажей того или иного финансового инструмента. При этом предусмотрено, что эти стандарты не подлежат государственной регистрации.

"Данный подход не может быть поддержан, поскольку самостоятельное утверждение Банком России стандартов является государственным регулированием и должно осуществляться в форме нормативных актов Банка России, принимаемых в установленном порядке, в том числе, предполагающем регистрацию в Минюсте России", - говорится в отзыве.

Кроме того, правительство считает нужным объединить положения законопроекта и уже принятого летом 2020 года закона о категоризации инвесторов и дополнительно прописать, что неквалифицированный инвестор сможет приобретать внебиржевые производные финансовые инструменты после 1 апреля 2022 года после тестирования (согласно этому законопроекту, неквалифицированный инвестор может приобретать только деривативы, которые обращаются на бирже).

Сблизить положения этих двух документов правительство считает важным и в части сделок со сложными инструментами, которые инвестор совершал ранее, до начала тестирования: неквалифицированный инвестор может и дальше приобретать бумаги и продукты без ограничений, если он владел ими по состоянию на 15 декабря 2020 года.

В целом правительство поддерживает законопроект при условии его доработки.

Законопроект запрещает продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года (ранее планировалось, что тестирование будет введено 1 апреля 2022 года). До этого срока неквалифицированные инвесторы смогут совершать только сделки по покупке:

- ценных бумаг, допущенных к торгам, за исключением облигаций;

- ипотечных облигаций и облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в другие ценные бумаги, и облигаций, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления каких-либо обстоятельств), если они выпущены в соответствии с российским законодательством либо по законодательству Великобритании или стран - участников ЕС или ЕАЭС и при этом между этой страной и Россией действует договор об избежании двойного налогообложения и если кредитный рейтинг выпуска этих облигаций не ниже уровня, установленного ЦБ;

- производных финансовых инструментов (ПФИ), которые обращаются на бирже;

- паев открытых, интервальных, биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), которые не ограничены в обороте;

- государственных ценных бумаг РФ;

- иностранных облигаций, если это суверенные бонды стран - членов Евросоюза или ЕАЭС либо корпоративные бумаги компаний, учрежденных в этих странах (а также в Великобритании и Северной Ирландии), а исполнение обязательств по ним обеспечивает юридическое лицо, созданное в соответствии с российским законодательством и с кредитным рейтингом не ниже установленного ЦБ, а также еврооблигаций российских компаний с кредитным уровнем, соответствующим требованиям регулятора;

- иностранных акций, если они допущены к публичному обращению в России или входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России, и клиенту предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов по этим бумагам. Или если биржа заключила по таким бумагам с профучастником договор о маркет-мейкерских услугах по поддержке цен и объема торгов;

- договоров репо с центральным контрагентом.

Если неквалифицированный инвестор в течение двух лет до 15 декабря 2020 года совершал сделки с более сложными инструментами, то он может и дальше продолжать торговать ими. При этом неквалифицированные инвесторы не смогут покупать сложные инструменты, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств, до 1 апреля 2022 года.

Предполагается, что основные нормы закона вступят в силу со дня его опубликования.