Администрация Байдена начала переговоры с Берлином о "Северном потоке 2"

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США начала переговоры с Берлином по ситуации вокруг газпровода "Северный поток 2", сообщает во вторник издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя Германии, знакомого с этой темой.

По данным собеседника газеты, в рамках переговоров обсуждаются "угрозы санкций в отношении компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока 2".

Издание напоминает, что во вторник у администрации президента США Джо Байдена наступает крайний срок, чтобы огласить список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США, направленные на остановку проекта "Северный поток 2". Эти компании могут стать потенциальными объектами американских санкций.

При этом, по данным WSJ, США могут отказаться от введения санкции в соответствии с национальными интересами.

Строительство газопровода "Северный поток 2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений прежней администрации США.

Ранее в феврале представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что введение санкций - лишь один из способов влияния на ситуацию вокруг строительства газопровода "Северный поток 2". Он пояснил, что США могут также обсуждать тему газопровода с союзниками и партнерами, а также убеждать их, что "Северный поток 2" является невыгодным для них проектом.

Прайс подчеркнул, что администрация США "будет следить за процессом строительства и сертификации" и решать, нужны ли еще санкции.

Представитель госдепартамента напомнил, что американская администрация не считает "Северный поток 2" выгодным для Европы проектом. Кроме того, по мнению госдепа, этот газопровод стал бы ударом для Украины.