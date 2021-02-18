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В СКР раскрыли подробности дела вице-мэра Челябинска

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Заместителя мэра Челябинска задержали по уголовному делу о получении более 400 000 рублей взятки от компании за общее покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта, сообщили в областном управлении СКР.

Там уточнили , что преступление выявили сотрудники ФСБ, а в СК возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, взятка была получена в 2020 году.

Имя задержанного чиновника в пресс-релизе не названо.

Ранее УФСБ Челябинской области сообщило, что задержан заммэра Олег Извеков. Информированный источник "Интерфакса" говорил, что чиновника заподозрили в причастности к закупкам в 2020 году, во время пандемии медицинского оборудования для больниц по завышенным ценам.

Центральный суд Челябинска выберет Извекову меру пресечения 19 февраля.

Челябинск СКР ФСБ Олег Извеков

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