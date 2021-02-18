Житель Крыма задержан по делу о ДТП с тремя погибшими полицейскими

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Задержан житель Крыма, который был за рулем автомобиля, столкнувшегося с полицейской машиной две недели назад, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю в четверг.

Житель Кировского района, который также пострадал в ДТП, задержан в настоящее время с учетом стабилизации его состояния здоровья, "он допрошен следователем по особо важным делам в качестве подозреваемого", говорится в сообщении.

Авария произошла вечером 2 февраля: водитель машины Skoda сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, после чего выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем Lada, в котором находились четыре сотрудника конвоя и осужденный гражданин. В результате ДТП трое полицейских погибли, четыре человека получили травмы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В рамках расследования проводятся 13 экспертиз.