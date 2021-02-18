Что произошло за день: четверг, 18 февраля

Умер Андрей Мягков, развитие темы с лишением гражданства и протесты в Испании

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Членство РФ в СЕ может быть приостановлено из-за ситуации с Навальным, считает вице-спикер Госдумы, зампред ПАСЕ Петр Толстой. По его словам, нужно быть готовым к тому, что соответствующий механизм будет запущен из-за отказа Москвы от исполнения решения ЕСПЧ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в свою очередь заявил, что решение ЕСПЧ по оппозиционеру является политически мотивированным и толкает на "скользкий путь".

- Скончался Андрей Мягков. Советский и российский актер, народный артист РФ умер на 83-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище 20 февраля.

- Песков счел интересной тему лишения гражданства за призыв к санкциям против РФ. Пресс-секретарь президента РФ отказался прогнозировать, может ли вернуться такая норма, но подчеркнул, что тема подобного наказания за призывы к антироссийским санкциям будет обсуждаться в обществе.

- В Испании протесты против ареста рэпера переросли в беспорядки. На улицах крупных городов вновь произошли столкновения с полицией в связи с произошедшим с рэп-музыкантом Пабло Хаселем. Сам рэпер, придерживающийся левых взглядов, считает, что народный гнев направлен против "проявлений фашизма и произвола в Испании".

- Москва вышлет эстонского дипломата в ответ на высылку российского из Таллина. Мария Захарова заявила, что ранее Эстония объявила persona non grata дипломата, который занимался вопросами культуры, образования.

- Анастасия Шевченко получила условный срок за сотрудничество с "Открытой Россией", Она стала первой в России приговоренной по статье о деятельности в "нежелательной организации".

- В России за сутки выявлено 13,4 тыс. новых случаев коронавируса. Скончались за сутки от COVID-19 480 человек. В Москве число выявленных за сутки случаев коронавируса выросло в 1,5 раза - до 1 950. Между тем в столице начнут клинические испытания вакцины "Спутник Лайт".

- Атомный крейсер "Адмирал Лазарев" отправили на утилизацию. Стоимость работ составляет 5 млрд рублей, завершить их планируется к 30 ноября 2025 года. Как рассказал источник в промышленности, решение об утилизации принято после оценки технического состояния корабля.