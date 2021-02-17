Снегопад затормозил вакцинацию от COVID-19 в странах Ближнего Востока

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В среду в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле снегопад привел к блокировке дорог, сбоям в движении транспорта и задержкам в вакцинации от коронавируса, сообщает АР.

В Сирии снегом покрыло значительные территории, в том числе Дамаск. В провинции Сувайда в горах толщина снежного покрова достигла 15 см, сообщило агентство Sana. В провинции Хама пришлось расчищать дороги бульдозерами. Университет Дамаска перенес назначенные на 17 и 18 февраля экзамены из-за плохой погоды.

На северо-западе страны, на территориях, которые контролируют повстанцы, вокруг лагерей беженцев начали возводить глиняные валы, чтобы избежать их затопления.

В Ливан шторм Джойс вечером во вторник вызвал усиление ветра, при порывах его скорость достигаеент 100 километров в час. Ожидается, что в четверг ветер усилится. Вместе с ветром в Ливан пришли сначала обильные ливни, затем похолодание и снегопад. На отдельных автодорогах движение перекрыто из-за снега.

Израильская метеослужба прогнозировала грозы и снег в высокогорных районах к вечеру среды, в том числе в Иерусалиме. Там, где ждут снегопад, перекрыты некоторые дороги, а мэрия Иерусалима объявила о приостановке автобусного и железнодорожного сообщения.

В Иордании из-за суровых погодных условий приостановили вакцинацию от коронавируса, а школы и университеты отложили занятия. Премьер-министр королевства Бишр аль-Хасавнех объявил четверг официальным выходным, в том числе для частного бизнеса.

Во вторник сообщалось, что из-за снегопада вакцинацию приостановили в Афинах.