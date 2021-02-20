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Поисковые работы на месте обрушения цеха фабрики в Норильске завершены

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели завершили поисково-спасательные работы в Норильске на месте обрушения цеха горно-обогатительной фабрики (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей"), сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Ранее стало известно, что спасатели обнаружили тела двух рабочих под завалами обрушившегося цеха Норильской обогатительной фабрики, общее число жертв происшествия составило три человека.

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Их поиски продолжались около 12 часов, в работах было задействовано более 200 человек и более 60 единиц техники.

Рано утром в субботу произошло частичное обрушение конструкций в дробильном цехе горно-обогатительной фабрики в Норильске на площади около 1 тыс. кв. метров. По данным СКР, в это время в здании находились восемь человек. Двое выбрались самостоятельно, четверых пострадавших достали спасатели, один из которых позже скончался в машине скорой. Двоих нашли под завалами вечером.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проверку по факту происшествия также проводит прокуратура. По данным ведомства, обрушение произошло во время ремонтных работ по укреплению конструкций цеха, в которых ранее были обнаружены дефекты.

В Ростехнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что ведомство проведет проверку Норильской обогатительной фабрики, по ее итогам эксплуатация предприятия может быть приостановлена.

Норильск МЧС Красноярский край

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