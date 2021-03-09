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Ряду категорий работников в РФ стало проще досрочно выйти на пенсию

Ряду категорий работников в РФ стало проще досрочно выйти на пенсию
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило возможности досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан, сообщила пресс-служба правительства.

"Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию. Постановление о расширении перечня периодов, включаемых в их трудовой стаж, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации, поясняется в документе.

"Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", - говорится в сообщении.

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости, но особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации, отметили в пресс-службе.

"В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения. Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов", - говорится в документе.

Михаил Мишустин РФ

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