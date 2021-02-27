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Пять выходцев с Кавказа задержали за стрельбу в кафе в Шлиссельбурге

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские установили участников массового конфликта в кафе в Шлиссельбурге, сообщили "Интерфаксу" в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в субботу.

По местам проживания задержаны пятеро выходцев с Кавказа в возрасте от 23-х до 36-и лет, в том числе владелец заведения. Четверо из них имеют российское гражданство.

Решается вопрос об аресте фигурантов, сообщили в главке. При задержании были изъяты несколько единиц оружия.

Кроме того, в рамках дела провели обыски в нескольких увеселительных заведениях на территории Петербурга и Ленинградской области. Как добавили в полиции, изъяты нелегальные игровые автоматы.

По оперативным данным, конфликт со стрельбой произошел во время так называемой "стрелки" представителей одной диаспоры, которые борются за сферы экономического влияния.

Как сообщалось, в ночь на 26 февраля в кафе "Баку" в Шлиссельбурге (Ленинградская область) произошла массовая драка, завершившаяся перестрелкой, в который погиб 38-летний мужчина. Позже источник "Интерфакса" сообщил, что в больнице Петербурга в тяжелом состоянии находится 34-летний мужчина с огнестрельным ранением, который мог быть участником этого конфликта.

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Согласно видеозаписям с камер наблюдения в кафе, в потасовке участвовали около 60 человек неславянской внешности. Стреляли, предположительно, из автоматического оружия, несколько раз. С места изъяли стреляные гильзы.

В СК Ленинградской области возбудили дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

Петербург Шлиссельбург Ленинградская область

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