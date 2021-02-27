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Взрыв в суши-баре в Нижнем Новгороде объяснили утечкой из газопровода

Взрыв в суши-баре в Нижнем Новгороде объяснили утечкой из газопровода
Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - К взрыву в кафе Нижнего Новгорода могла привести разгерметизация проходящей рядом трубы газопровода.

В сообщении Волжско-Окского управления Ростехнадзора говорится, что после завершения аварийно-спасательных работ была обнаружена разрушенная труба газопровода, эксплуатируемого ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", проходящего в 50 метровой зоне от поврежденного помещения.

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Ведомство сформировало комиссию, которая расследует технические причины аварии. "Приоритетно проверяется версия о возгорании газа после разгерметизации трубы газопровода", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что предварительной причиной взрыва в помещении кафе в Нижнем Новгороде могла стать утечка газа из газораспределительной системы.

Взрыв газа в пристройке к 12-этажному кирпичному дому в Нижнем Новгороде произошел утром 26 февраля. В пристройке находится суши-бар. В результате взрыва пострадали пять человек. Одна из пострадавших, извлеченная из-под завалов, госпитализирована с ожогами.

Возбуждено уголовное дело.

Нижний Новгород

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