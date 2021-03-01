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ГТЛК надеется получить 15,5 млрд рублей на Ил-114 для дальневосточной авиакомпании

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, принадлежит Минтрансу) рассчитывает получить до 15,5 млрд рублей госсубсидий для закупки и последующей поставки самолетов Ил-114-300 объединенной дальневосточной авиакомпании.

Деньги могут быть выделены в 2023-2025 годах, следует из презентации ГТЛК для инвесторов, эта программа сейчас прорабатывается и согласуется.

Сколько самолетов ГТЛК планирует закупить, не уточняется.

Помимо этого, в 2022-2025 годах ГТЛК может получить 2,2 млрд руб. на закупку и поставку самолетов L-410 NG, следует из презентации.

Объединенная дальневосточная авиакомпания создается по поручению президента Владимира Путина. Предполагается, что она будет использовать самолеты российского производства.

Как ожидается, в капитал компании войдут Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще десять регионов Дальневосточного федерального округа в равных долях (по 5%) и государство ("золотая акция"). Для этого регионы передадут 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре".

Планируется, что объединенная авиакомпания будет перевозить около 2 млн пассажиров в год.

Ил-114-300 - модернизированная версия советского самолета Ил-114-100. Он предназначен для перевозки до 68 пассажиров или до 6,8 т грузов на региональных авиалиниях. Сейчас самолет проходит испытания. Серийный поставки, согласно заявлениям руководства "Ростеха", ожидаются в 2022 году: первым эксплуатантом по договору с ГТЛК должна стать якутская авиакомпания "Полярные авиалинии".

19-местные L-410 разработаны чехословацким заводом Let Kunovice (ныне - чешский Aircraft Industries, принадлежит УГМК), в России их производство локализовано на "Уральском заводе гражданской авиации" (контролируется основным владельцем НК Банка Виктором Григорьевым).

ГТЛК участвует в программах поставок продуктов отечественного авиапрома с 2015 года. Получая субсидии от государства, компания закупает самолеты и вертолеты для передачи их российским авиакомпаниям по льготной лизинговой ставке. Последний раз, согласно презентации, ГТЛК получила "авиационные" субсидии в IV квартале прошлого года: всего 12 млрд руб. на 36 вертолетов Ми-8, Ми-38 и "Ансат" и три Ил-114-300.

L-410 ГТЛК Ил-114 Ростех ДФО Сахалин Аврора

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