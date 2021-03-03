Патриарх наградил Мишустина орденом по случаю дня рождения

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил премьер-министра Михаила Мишустина ордена святого благоверного князя Даниила Московского (I степени) за особый вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 55-летием, сообщил сайт РПЦ.

Предстоятель РПЦ поздравил премьера, отметил его ответственное и самоотверженное служение Отечеству на разных должностях, а также активную работу его правительства "в борьбе с распространением губительного поветрия" и "принятые взвешенные и эффективные решения в этом направлении".

Мишустин в середине марта 2020 года возглавил недавно созданный Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России. Еще в конце января 2020 года премьер создал штаб при правительстве по борьбе с коронавинрусом, штабом руководит вице-премьер Татьяна Голикова.