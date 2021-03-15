Интенсивность грязекаменного потока вулкана Ключевской увеличилась

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - По данным вулканологов, увеличилась интенсивность грязекаменного потока от вулкана Ключевской на Камчатке, сообщает главное управление МЧС по Камчатскому краю.

Ученые считают, что увеличение объема грязевого потока, возможно, связано с усилением интенсивности побочного извержения и продолжением взаимодействия лавы с ледником Эрмана.

Спасатели предупреждают, что приближаться к извергающемуся Ключевскому опасно для жизни.

Уходящая под толщу ледника Эрмана лава также может образовывать трещины в леднике на глубине. Невозможно предугадать заранее, в какой момент ледник или снежник обрушится на лаву. Это смертельно опасно для людей.

Образовавшиеся в связи с таянием ледника и снежников грязевые потоки чрезвычайно опасны для охотников, рыбаков, туристов и снегоходчиков.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 г. до 8 февраля 2021 г.