Попова не видит необходимости массово прививать детей от COVID-19

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что детей в России не нужно массово прививать от коронавируса. Она сказала это членам думского комитета по охране здоровья.

"Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет", - сказала она.

По ее словам, дети переносят коронавирусную инфекцию легко и у них быстро вырабатывается иммунитет, даже при отсутствии симптомов.

Она также сообщила депутатам, что, хотя новые штаммы коронавируса в Россию начали попадать, но пока их широкого распространения не наблюдается. Все заразившиеся новыми штаммами пока переносят заболевание легко, добавила она.

Попова допустила, что из-за отмены ограничений для пожилых, их выхода из долгой самоизоляции вырастут риски нового роста заболеваемости.