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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:14Заразились
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Попова не видит необходимости массово прививать детей от COVID-19

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что детей в России не нужно массово прививать от коронавируса. Она сказала это членам думского комитета по охране здоровья.

"Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет", - сказала она.

По ее словам, дети переносят коронавирусную инфекцию легко и у них быстро вырабатывается иммунитет, даже при отсутствии симптомов.

Она также сообщила депутатам, что, хотя новые штаммы коронавируса в Россию начали попадать, но пока их широкого распространения не наблюдается. Все заразившиеся новыми штаммами пока переносят заболевание легко, добавила она.

Попова допустила, что из-за отмены ограничений для пожилых, их выхода из долгой самоизоляции вырастут риски нового роста заболеваемости.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус Анна Попова Госдума

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