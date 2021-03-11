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Роспотребнадзор не зафиксировал загрязнения Оби после пожара

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вода в реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе, где произошел пожар на подводном продуктопроводе дочернего предприятия "СИБУРа" - АО "СибурТюменьГаз", соответствует норме, сообщил департамент общественных и внешних связей региона.

На прошедшем в четверг заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности замгубернатора Андрей Зобницев сообщил, что получены результаты проб, отобранных Роспотребнадзором.

"Они свидетельствуют об отсутствии загрязнения воды в Оби. (. . .) Экспертами Роспотребнадзора проверено состояние качества питьевой воды в Мегионе, Лангепасе, селе Покур и деревне Вата Нижневартовского района. Отклонений от нормы не обнаружено", - сказано в пресс-релизе.

Генеральный директор "СибурТюменьГаза" Александр Тепляков сообщил, что предприятие провело подготовительные работы и с сегодняшнего дня группа специалистов-гидрографов приступает к обследованию рельефа дна. После получения данных от них к работе приступит специализированная бригада водолазов.

"Завезена техника и оборудование, аварийно-восстановительное подразделение "СибурТюменьГаза" приступило к работам по вскрытию трубы в береговой линии для выявления возможного ее повреждения", - привел департамент слова Теплякова.

Пожар в акватории Оби

Пожар на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" в акватории реки Обь в районе Нижневартовска произошел 6 марта. Возгорание было ликвидировано на следующий день. В результате аварии пострадал один человек, он получил ожоги, от госпитализации отказался.

В "СибурТюменьГазе" заверили, что рисков для населения и окружающей среды нет, ведется мониторинг. Также компания сообщала, что в результате аварии "производственный процесс не пострадал, все функции основная нитка выполняет полноценно, она работает в нормальном штатном режиме".

Следователи управления СКР по ХМАО и прокуратура Нижневартовского района тоже проводят проверку причин пожара. Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства начало административное расследование.

Ростехнадзор назвал возможные причины аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой.

В среду директор Всероссийского НИИ рыболовства и океанографии Кирилл Колончин сообщил "Интерфаксу", что оценка ущерба биоресурсам Оби и ее рукавов займет несколько недель. По его словам, есть видеоматериалы, на которых зафиксированы рыбные заморы.

ХМАО Обь

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