"Ростех" и Crocus создали СП во главе с экс-губернатором Гапликовым

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Crocus Group Араса и Эмина Агаларовых и госкорпорация "Ростех" создали совместное предприятие, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

В ООО "Техсити Девелопмент" у ООО "Группа Крокус" - 51%, у "Ростеха" - 49%. Компания зарегистрирована на этой неделе в Москве, по адресу "Ростеха". В качестве основного вида деятельности указаны инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование и управление проектами строительства.

Генеральным директором нового СП назначен Сергей Гапликов - в прошлом глава госкорпорации "Олимпстрой", в 2015-2020 годах - губернатор Коми.

"Предприятие создано для реализации совместных проектов в сфере девелопмента, где сочетание компетенции Crocus Group и "Ростеха" может обеспечить высокий синергетический эффект", - заявили "Интерфаксу" в госкорпорации, отметив, что подробности этой работы будут готовы озвучить позднее.