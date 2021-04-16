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"СИБУР" оштрафован пока на 20 тысяч рублей за пожар в водах Оби

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор назначил штраф в 20 000 рублей ООО "Запсибтрансгаз" (управляющей компанией является "СибурТюменьГаз") за запоздалое оповещение об аварии на Оби в марте, когда в реке прорвало трубопровод и на поверхности загорелись нефтепродукты.

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Компания привлечена к административной ответственности по ст. 8.5 КоАП, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Представитель "СибурТюменьГаза" прокомментировал: "Оповещение в данном случае имело технический характер и было оформлено позднее, поскольку представители Росприроднадзора присутствовали на месте происшествия". Он добавил, что назначенный штраф не имеет отношения к подведению итогов расследования причин аварии или к оценке нанесенного ущерба.

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора вместе со специалистами ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО" брало пробы воды в Оби и воздуха на месте аварии, чтобы оценить возможные негативные последствия для окружающей среды. Управление ведет административное производство в отношении "Запсибтрансгаза".

Специалисты управления вошли в комиссию Ростехнадзора по расследованию причин аварии и оценке ее последствий.

Пожар на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ в акватории реки Обь в районе Нижневартовска произошел 6 марта из-за пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо). Один человек получил ожоги. Вероятной причиной аварии в Ростехнадзоре назвали дефекты или повреждение трубопровода.

СИБУР Росприроднадзор Ростехнадзор Обь ХМАО Запсибтрансгаз

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