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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:34Заразились
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Около 4 тыс. заключенных в учреждениях ФСИН переболели COVID

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Менее 4 тыс. подозреваемых, обвиняемых и осужденных переболели коронавирусной инфекцией в прошлом году, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

"Всего за период пандемии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных выявлено менее 4 тысяч, 3813 по состоянию на 1 января лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедший год был почти в три раза ниже общероссийского показателя", - сказал Калашников в пятницу, выступая на коллегии ведомства.

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По его словам, коронавирусное заболевание перенесли 18 тыс. сотрудников ФСИН. В большинстве учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) были введены ограничения по коронавирусу. В ряде СИЗО "с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой поэтапно вводился режим особых условий", предусматривающий несение службы без выхода за пределы учреждения в течение двух недель, сообщил директор ФСИН.

Он отметил, что службе удалось сохранить положительную динамику основных индикаторов эффективности медицинского обеспечения, лечения, диагностики и профилактики.

"Численность умерших в учреждениях УИС снизилась на 1,75%. Показатель смертности от туберкулеза снизился на 3%, от ВИЧ-инфекции - более чем на 6%. Массовых заболеваний и отравлений в учреждениях УИС не допущено", - сказал Калашников.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
ФСИН Коронавирус Александр Калашников

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