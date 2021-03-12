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ФСИН отчиталась о вакцинации от COVID-19 2% заключенных

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В российских колониях и СИЗО прививку от коронавирусу получили больше 2% заключенных, это 9412 человек, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Также привились 9 382 сотрудника службы, это 3,4% всего персонала.

По данным ФСИН на 1 февраля, в колониях, тюрьмах и СИЗО содержалось 478 700 осужденных и подследственных. Штатная численность персонала УИС составляет 296 000 человек.

Вакцинацией занимается 51 территориальный орган ФСИН. Она проходит добровольно, заверили в ведомстве.

В начале марта сообщалось, что в СИЗО и колониях Петербурга и Ленинградской области привиты 19% осужденных, это около 1000 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
ФСИН коронавирус Петербург Ленинградская область

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