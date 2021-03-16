Формат сдачи ЕГЭ в 2022 году могут изменить

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - По итогам проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году Минпросвещения и правительство РФ примут решение, в каком формате экзамен будет проводиться в дальнейшем, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

"Этот год покажет, насколько эта цифра (количество выпускников, получивших аттестаты при сдаче ЕГЭ - ИФ) стабильна. Дальше экспертному сообществу, регулятору, министерству просвещения, правительству решать, учитывая экспертное мнение, - стоит оставаться в таком (упрощенном) формате или нет", - сказал Музаев журналистам во вторник.

По его словам, в 2020 году около 10% от всех выпускников, сдающих ЕГЭ, получили аттестат.

"Я хочу подчеркнуть, что к такому упрощенному формату ЕГЭ мы прибегли только в 2020 и 2021 году, понимая, что есть вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Руководствуемся тем, чтобы сократить количество экзаменов и их участников, потоков, чтобы минимизировать распространение инфекции", - пояснил Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, изменение формата итоговой аттестации в прошлом году привело к росту числа медалистов, их количество увеличилось на 30%.

Основной период ЕГЭ в текущем году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября.

ЕГЭ в 2021 году, так же, как и в 2020-м, сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.