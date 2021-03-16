Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 16.03В России 4 409 438+9 393В мире 120 218 060+342 857

Формат сдачи ЕГЭ в 2022 году могут изменить

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - По итогам проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году Минпросвещения и правительство РФ примут решение, в каком формате экзамен будет проводиться в дальнейшем, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

"Этот год покажет, насколько эта цифра (количество выпускников, получивших аттестаты при сдаче ЕГЭ - ИФ) стабильна. Дальше экспертному сообществу, регулятору, министерству просвещения, правительству решать, учитывая экспертное мнение, - стоит оставаться в таком (упрощенном) формате или нет", - сказал Музаев журналистам во вторник.

По его словам, в 2020 году около 10% от всех выпускников, сдающих ЕГЭ, получили аттестат.

"Я хочу подчеркнуть, что к такому упрощенному формату ЕГЭ мы прибегли только в 2020 и 2021 году, понимая, что есть вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Руководствуемся тем, чтобы сократить количество экзаменов и их участников, потоков, чтобы минимизировать распространение инфекции", - пояснил Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, изменение формата итоговой аттестации в прошлом году привело к росту числа медалистов, их количество увеличилось на 30%.

Основной период ЕГЭ в текущем году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября.

ЕГЭ в 2021 году, так же, как и в 2020-м, сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.

ЕГЭ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Штамм COVID, похожий на британский, выявлен у двух жителей Ростовской области

На Евгения Ройзмана завели административные дела об участии в акциях

Космонавты стали тратить на техобслуживание МКС четверть рабочего времени

Источник узнал, что силовики не находят криминала в инциденте у редакции "Новой газеты"

Источник узнал, что силовики не находят криминала в инциденте у редакции "Новой газеты"

Из Думы отозвали законопроект о праве регионов на усыпление бездомных животных

Из Думы отозвали законопроект о праве регионов на усыпление бездомных животных

В Крыму задержан россиянин, собиравший сведения для спецслужб Украины

Закон об ограничении просветительства принят в третьем чтении

Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой без суда через месяц

Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой без суда через месяц

"Норникель" допустил потерю 15% от производства никеля и меди из-за аварий

"Норникель" допустил потерю 15% от производства никеля и меди из-за аварий

Интернет-омбудсмен допустил возможность ухода Twitter из России

Интернет-омбудсмен допустил возможность ухода Twitter из России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');