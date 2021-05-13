Министр просвещения выразил надежду, что выпускные летом пройдут очно

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов надеется, что в 2021 году выпускные вечера и "последние звонки" у школьников пройдут очно. Он сказал об этом на совещании президента с членами правительства.

"Есть еще пара моментов, которые многих волнуют в конце учебного года - как будут организованы последние звонки и выпускные вечера. Мы рассчитываем, что эпидемиологическая обстановка позволит провести их в традиционном формате, - сообщил министр. - Безусловно, окончательное решение будет за регионами".

В 2020 году в условиях пандемии коронавируса Минпросвещения рекомендовало школам провести "последние звонки" и выпускные онлайн. Кроме того, была значительно сокращена сессия ЕГЭ. В 2021 году ЕГЭ пока не переносят и не упрощают.