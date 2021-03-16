Штамм COVID, похожий на британский, выявлен у двух жителей Ростовской области

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Два случая заражения штаммом коронавируса, похожим на британский, выявлены в Ростовской области, сообщил на заседании оперативного штаба глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

"Они выявлены у двоих пациентов из городов Шахты и Таганрог. При этом в обоих случаях люди не выезжали заграницу. Есть подозрения, что изменившийся штамм вируса циркулирует на территории области", - сказал Ковалев.

Он пояснил, что, по данным центрального аппарата Роспотребнадзора, какого-либо утяжеления течения заболевания данные виды мутаций не имеют. Это доказано исследованиями центра "Вектор".

"Ситуация по гриппу в регионе стабильная. Но, вместе с этим, мы выделили вирус гриппа B у ребенка, вернувшегося из Занзибара. Анализы также направлены на исследование в "Вектор"", - добавил Ковалев.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 246 и на утро 16 марта нарастающим итогом достигло 77 тыс. 225. Коэффициент распространения инфекции - 0,92.