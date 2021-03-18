В Новгородской области закончился "Спутник V"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Запасы вакцины от коронавируса "Спутник V" закончились в Новгородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона в четверг.

"Поступления новой партии вакцины мы ждем в конце недели", - сказал собеседник агентства.

10 марта в пресс-центре регионального правительства агентству сообщали, что вакцина закончилась в Великом Новгороде.

Согласно данным властей, первый этап иммунизации "Спутником V" прошли около 22 тыс. жителей области, второй - свыше 7 тыс. человек. В регионе развернуто 45 прививочных пунктов.

Ранее сообщалось, что вакцина "Спутник V" заканчивается в Ленинградской и Мурманской областях, на Новгородчине и Псковщине, по данным на среду, 17 марта, оставалось порядка 1,4 тыс. доз препарата.