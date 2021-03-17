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Профсоюзы предложили запретить для иностранцев статус самозанятых

Приоритет в трудоустройстве они предлагают отдать россиянам

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель Федерации независимых профсоюзов России предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отказаться от института самозанятости среди иностранцев в пользу трудоустройства россиян, сообщила пресс-служба ФНПР.

В федерации считают, что "развитие платформенной занятости среди мигрантов приведет к серьезным социальным, экономическим, политическим и иным рискам". Особо ярким примером в сообщении названо строительство, "где освобождение работодателей от обязанности создания условий для безопасности труда недопустимо".

В "общенациональном плане действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", одобренном правительством в сентябре прошлого года, "предусмотрено применение механизма привлечения граждан СНГ и ЕАЭС для работы в строительной отрасли с использованием цифровой платформы", напомнили в ФНПР.

Профсоюзы считают, что возможные негативные последствия злоупотребления таким подходом могут привести к случаям гибели мигрантов, к росту социальной напряженности, а также к ухудшению отношений России и стран СНГ и ЕАЭС.

"В связи с этим профсоюзы предлагают отдать приоритет гражданам РФ на рынке трудоустройства, а институт самозанятости не распространять на представителей иностранной рабочей силы. Таким образом, для работодателей возникнет стимул повышать качество рабочих мест с одной стороны, с другой - обезопасит мигрантов от рисков травмоопасных видов экономической деятельности", - отмечают в федерации.

ФНПР - крупнейшее российское объединение профсоюзов, в членских организациях состоят около 20 млн человек.

ФНПР правительство Михаил Мишустин СНГ ЕАЭС

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