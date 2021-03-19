Ребенок и взрослый погибли при взрыве в Химках

Ранее сообщалось о погибшем взрослом

Фото: Ольга Сиверкина/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Число погибших при взрыве в девятиэтажке в Химках увеличилось до двух человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Обнаружен погибшим ребенок трех лет", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о гибели взрослого. Таким образом, теперь число погибших увеличилось до двух человек. Еще одного ребенка, которому исполнилось 12 лет, удалось спасти.

В пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья "Интерфаксу" сообщили, что всего при взрыве пострадали три человека, два из них погибли.

Взрыв прогремел в жилой девятиэтажке в Химках на улице Зеленой, сообщает источник в экстренных службах. ЧП произошло на восьмом этаже, вспыхнул пожар. Сведений о возможных пострадавших пока нет. На место направлены оперативные службы: https://t.co/nCNuwT7wMQ pic.twitter.com/fgPmOf5IeE — Известия (@izvestia_ru) March 19, 2021

Ранее в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел взрыв и затем пожар, который уже локализовали. Информированный источник отметил, что, по предварительным данным, причиной стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов, что спровоцировало утечку газа и взрыв. Проверяется информация о том, что взрослый, находившийся в квартире с двумя детьми, мог уснуть, а дети не заметили утечку из трубы или плиты.