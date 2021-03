Обыски у оппозиции в Москве и Петербурге связали с делом нижегородского бизнесмена

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Обыски в офисах российской организации "Открытая Россия" в Москве и Петербурге, а также в редакции издания "МБХ Медиа" проводятся по уголовному делу о деятельности нежелательной организации, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Обыск в редакции "МБХ медиа" и "Открытой России" проходит в рамках уголовного дела в отношении Михаила Иосилевича из Нижнего Новгорода об осуществлении деятельности нежелательной организации (статья 284.1 УК)", - сказал Прянишников.

По его словам, в октябре прошлого года серия обысков по этому делу проходила в Нижнем Новгороде.

Официальным комментарием со стороны правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

В 1:30 исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил, что в московском офисе обыски завершились, оперативники не забрали никакой техники.

В Нижнем Новгороде 1 октября 2020 года обыски в Нижнем Новгороде проводили у зампреда регионального отделения партии "Яблоко" Алексея Садомовского и трех гражданских активистов. Тогда в "Яблоке" сообщили, что обыски прошли "в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК)", возбужденного против одного из жителей города". Садомовский уточнил, что дело заведено на предпринимателя Михаила Иосилевича. В тот же день прошел обыск у главного редактора нижегородского интернет-издания KozaPress Ирины Славиной. На следующий день она покончила с собой у здания МВД.

В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной для России деятельность трех иностранных организаций: британских "Открытой России" (OR , Otkrytaya Rossia), Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия") и американского "Института современной России" (Institute of Modern Russia, Inc) .

Российская общественная организация (РОО) "Открытая Россия" была учреждена в феврале 2019 года, в марте самоликвидировалось одноименное российское сетевое движение.