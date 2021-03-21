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Войска Южного военного округа проведут масштабные учения

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Подразделения общевойсковых армий, армия ВВС и ПВО, Черноморский флот и Каспийская флотилия будут задействованы в совместных учениях в рамках контрольной проверки под руководством командующего Южным военным округом генерала армии Александра Дворникова, сообщает пресс-служба округа.

По данным пресс-службы, батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации. Также для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов будут привлечены подразделения морской пехоты, береговых и воздушно-десантных войск, дислоцированные на территории военного округа.

Ранее командующий ЮВО обратил внимание на активизацию проведения странами НАТО и их ближайшими партнерами - Украиной и Грузией серии крупных морских учений. По его словам, на этих них отрабатывается также переброска американских войск и сил в страны Причерноморья, недалеко от Крыма и Кавказского побережья.

В контрольной проверке ЮВО участвуют войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссии вышестоящих органов военного управления проверят укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки, проинформировали в пресс-службе округа.

Александра Дворников ЮВО

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