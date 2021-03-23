Суд над Михаилом Менем перенесли из Иванова в Москву

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд по ходатайству прокуратуры перенес судебный процесс по делу аудитора Счетной платы, быывшего губернатора Ивановской области из Иванова в Тверской суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд также продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Меню, а также домашнего ареста двум другим фигурантам - Дмитрию Гришину и Павлу Конькову до 21 апреля 2021 года.

Адвокат Конькова Анна Коткова ранее говорила "Интерфаксу", что защита против переноса суда в Москву, поскольку "в материалах дела нет данных о том, что кто-то из обвиняемых оказывал или намерен оказать какое-либо давление на свидетелей". Она отмечала, что из 130 свидетелей 114 проживают в Иванове или в Ивановской области, для них это было бы вопросом удобства.

Михаил Мень был задержан 18 ноября 2020 года. По версии следствия, он в 2011 году присвоил 700 млн рублей из бюджета, обеспечив выделение кредита компании "Ивановский бройлер". Следствие считает, что кредитные средства были украдены.

Мень вину не признает.

Расследование дела завершилось в январе 2021 года. 10 марта Генпрокуратура утвердила окончательное обвинение в отношении бывшего губернатора. По делу также проходят бывший первый вице-премьер Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.