Экс-губернатору Меню смягчили меру пресечения на подписку о невыезде

Бывший губернатор Ивановской области, аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России смягчил меру пресечения в виде запрета определенных действий на подписку о невыезде бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей.

"Меру пресечения смягчили до подписки о невыезде и надлежащем поведении, в остальном (апелляционные жалобы - ИФ) – без изменения",- сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев во вторник.

Кроме того, суд освободил из-под домашнего ареста двух других фигурантов Дмитрия Гришина и Павла Конькова, им также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщалось, 23 марта второй кассационный суд перенес рассмотрение уголовного дела из города Иваново в Тверской суд Москвы.

Меню предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году (часть 4 статьи 160 УК РФ). По данным СК РФ, по делу также привлечены в качестве обвиняемых бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, "совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов для поддержки Ивановской области".

В СК отмечают, что по указанию Меня приняли несколько региональных нормативно-правовых актов. На их основании в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Эти деньги на следующий день были похищены преступной группой, сказали в СК.

Статья 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Вину Мень не признает и считает свое преследование недоразумением.