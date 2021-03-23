В РФ на лечении остаются 380 тыс. пациентов с коронавирусом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В России в настоящее время лечатся от коронавируса 380 тыс. пациентов, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"380 тыс. пациентов в общей сложности получают сегодня терапию, 103 тыс. из них находятся на стационарном лечении", - сказал Мурашко во вторник телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что "коронавирусная инфекция немного отступила, но количество пациентов, которые остаются на лечении с ковидом, остается высоким".

За минувшие сутки в РФ выявили еще 8 457 заразившихся коронавирусом.