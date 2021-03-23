Площадь плохих озимых в РФ начала сокращаться благодаря всходам на юге

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Площадь посевов озимых культур, находящихся в плохом состоянии, постепенно сокращается, началась вегетация растений. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов в кулуарах агропромышленного форума и специализированной международной выставки "Агрокомплекс" в Уфе во вторник.

"По последним обследованиям, в связи с тем, что на юге началась вегетация, мы понимаем, что площадь озимых, которые находятся в плохом состоянии, сокращается. Растения начинают вегетировать, пошли всходы. Мы понимаем, что с этих площадей без пересева получим продукцию", - сказал он.

По его словам, в настоящее время 80% озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

В середине марта Минсельхоз сообщал, что в таком состоянии было 76,5% озимых.

Некрасов не стал делать прогноз сбора зерна на текущий год, отметив, что необходимо дождаться результатов вегетации. "Надо дождаться, как будут чувствовать себя изреженные озимые в первые две недели активного роста", - сказал он.

На пленарном заседании форума Некрасов подтвердил, что площадь пересева будет определена "через две недели, как только начнется массовая вегетация".

"Все зависит от того, какое конкретно состояние будет у конкретного поля. Где-то используется такая технологическая операция, как подсев. Там, где всходов вообще нет, пересевают, как правило, техническими культурами: это может быть и сахарная свекла, и семечка, это может быть соя в том числе", - пояснил он.

Комментируя перспективы 2021 года, Некрасов отметил среди основных задач в развитии сельского хозяйства – увеличение производства товарной массы, развитие "тех направлений бизнеса, на которые мы раньше не обращали большого внимания", например, производство ягод, повышение уровня технологичности производства.

"Мы понимаем, что сегодня рынок сбыта уникален: у нас растет потребление продуктов (питания - ИФ) как внутри страны, так и есть хорошие возможности для экспорта за рубеж. Не случайно 2020 год был для нас рекордным в плане экспорта, впервые экспорт продовольствия у нас превысил импорт. Но, на мой взгляд, мы сегодня немного увлеклись торговлей сырьем, нам нужно продавать продукты с высокой добавленной стоимостью", - сказал глава департамента Минсельхоза РФ.

Он добавил, что и развитие агробизнеса связано с "пакетными решениями, когда нельзя торговать только семенами".

В 2020 году под урожай этого года озимые были посеяны на рекордных 19,4 млн га.

В соответствии с индикаторами госпрограммы развития сельского хозяйства сбор зерна в этом году предусмотрен на уровне 127 млн тонн. В 2020 году было собрано 133,5 млн тонн.