Что произошло за день: вторник, 23 марта

ЧП с военным самолетом под Калугой, дизайн банкнот и арест Шпигеля

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Экипаж военного самолета погиб в результате инцидента под Калугой. У ТУ-22М3 перед вылетом нештатно сработала система катапультирования, в результате чего три летчика получили смертельные травмы. Как сообщил источник, экипаж состоял из четырех человек, один из них выжил и госпитализирован.

- В России за сутки зарегистрировано 8,4 тыс. новых заболевших COVID-19. На лечении в РФ остаются 380 тыс. пациентов с коронавирусом. В Роспотребнадзоре сообщают, что привиться от COVID-19 повторно можно любой из российских вакцин. Во вторник вечером, как ожидается, это сделает Владимир Путин, однако президенту сделают прививку без камер.

- Бизнесмен Шпигель арестован за дачу взятки пензенскому губернатору. Адвокаты ранее просили не отправлять предпринимателя в СИЗО из-за проблем со здоровьем. Между тем источник рассказал, что сам арестованный губернатор Иван Белозерцев использовал полномочия для покровительства компании "Биотек" Шпигеля, которая получила госконтракты на 550 млн руб. Следствие рассматривает три эпизода получения губернатором взяток, в том числе передачу ему часов за 5,7 млн руб. Белозерцев заявлял, что хотел их вернуть, но не успел из-за пандемии.

- ЦБ к 2025 году модернизирует дизайн банкнот. Изменения ждут все купюры, а начнут со сторублевых: в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты.

- В "Роскосмосе" нашли нарушений на 30 млрд рублей за 2020 год, рассказал Алексей Кудрин. В госкорпорации заявили, что большинство нарушений устранены, они касались исключительно порядка оформления документов и составления отчетов.

- РКН счел, что Twitter удаляет запрещенный контент недостаточно быстро. В ведомстве констатировали, что 2/3 наносящих вред детям материалов остаются доступными, кроме того, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков.